Daniele Rugani condannato a 6 mesi di carcere per guida in stato di ebbrezza

Daniele Rugani, ex difensore della Juventus ora in forza all'Ajax, è stato condannato da un giudice del Tribunale di Torino per guida in stato di ebbrezza alla pena di 6 mesi di arresto e di 2.000 euro di multa (con la condizionale), a cui si aggiungono la revoca della patente e la confisca dell'auto, una Maserati. Il suo legale, Raffaele Tecce, ha provato a scagionare il calciatore sostenendo che l’apparecchio usato per l’alcoltest fosse stato revisionato da un centro non autorizzato.