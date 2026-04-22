Il valore del rugby nello sport e nella vita: il ct dell'Italia Quesada protagonista del nuovo episodio di 'Campus Talks'

Nella chiacchierata con i conduttori Angelo Marino, Chief Brand & Communications Officer di Macron, e Carlton Myers, ex cestista e portabandiera olimpico, Gonzalo Quesada ha affrontato molti temi, in particolare il valore del rugby come formazione sportiva e umana. Il rugby come disciplina in grado di creare un forte senso di appartenenza, condivisione e dove educazione e umiltà sono fondamentali per crescere e raggiungere gli obiettivi a cui tendere come Nazionale che rappresenta l’intero movimento. Il nuovo episodio di Campus Talks con Quesada è disponibile sul canale YouTube di Macron e sulle principali piattaforme di streaming audio, tra cui Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music.