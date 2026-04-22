IL PODCAST

Il valore del rugby nello sport e nella vita: il ct dell'Italia Quesada protagonista del nuovo episodio di 'Campus Talks'

Con lui alla guida gli azzurri hanno giocato uno dei migliori Sei Nazioni della storia

22 Apr 2026 - 17:43
© ufficio stampa

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È Gonzalo Quesada, ct della Nazionale Italiana di Rugby, reduce da uno dei migliori Sei Nazioni della storia, il protagonista del nuovo episodio di Campus Talks, il podcast realizzato da Macron che nasce dall’idea di utilizzare lo sport come punto di partenza per incontrare persone e scoprire storie che meritano di essere raccontate. Giocatore di altissimo livello nella sua Argentina e in Europa, in particolare in Francia dove ha poi svolto il ruolo di capo allenatore e arrivato alla guida dell’Italrugby nel gennaio 2024, ha contribuito con la sua professionalità, competenza tecnica, grande umanità e indubbia leadership, ad avviare un percorso di crescita e di forte identità culminato con storici risultati sportivi.

Nella chiacchierata con i conduttori Angelo Marino, Chief Brand & Communications Officer di Macron, e Carlton Myers, ex cestista e portabandiera olimpico, Gonzalo Quesada ha affrontato molti temi, in particolare il valore del rugby come formazione sportiva e umana. Il rugby come disciplina in grado di creare un forte senso di appartenenza, condivisione e dove educazione e umiltà sono fondamentali per crescere e raggiungere gli obiettivi a cui tendere come Nazionale che rappresenta l’intero movimento.  Il nuovo episodio di Campus Talks con Quesada è disponibile sul canale YouTube di Macron e sulle principali piattaforme di streaming audio, tra cui Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music.

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