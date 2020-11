Dall'Argentina, Maradona ricoverato a La Plata

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica di La Plata, in Argentina. Secondo i media locali è stato lo stesso Pibe de Oro, che ha da poco festeggiato i 60 anni, a chiedere di essere portato in ospedale a scopo precauzionale, per effettuare alcuni controlli dopo che, negli ultimi giorni, era apparso piuttosto debilitato. Non si tratta dunque di un possibile caso di Covid-19, né tantomeno di una procedura d'emergenza. Le ultime informazioni sul suo stato di salute parlavano di una condizione di anemia, alla quale potrebbero essere legate la debolezza e le difficoltà motorie evidenziate durante le celebrazioni del suo compleanno.

Getty Images