Dalla Spagna: Uefa e Fifa non potranno sanzionare i club di Super League

La giustizia svizzera stoppa Uefa e Fifa: niente sanzioni per i club che ancora aderiscono al progetto della Super League. Secondo l'emittente spagnola Cadena SER il ministero della Giustizia elvetico ha inviato una notifica ai due organismi per comunicare che non potranno comminare sanzioni nei confronti di Barcellona, Real Madrid e Juventus. Lo scorso 25 maggio la Uefa aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei tre club in questione.

Getty Images