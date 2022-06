Dalla Francia: Uefa al lavoro su un nuovo torneo, cambia anche la Supercoppa

L'INDISCREZIONE

Secondo l'Equipe sarà coinvolta la vincitrice della Champions e altri tre top club, mentre in gara secca si sfideranno le vincitrici di Europa e Conference League

Il panorama delle competizioni europee potrebbe presto subire nuovi stravolgimenti. L'Uefa starebbe infatti lavorando alla creazione di un nuovo torneo prestagionale, un quadrangolare che dovrebbe svolgersi attorno a metà agosto negli Stati Uniti e coinvolgere la vincitrice della precedente Champions League, oltre ad altri tre top club. Cambierebbe, inevitabilmente, anche il format della Supercoppa, per la quale andrebbero a sfidarsi le vincitrici di Europa League e Conference League. Tutto questo a partire dal 2024.

L'indiscrezione arriva dalla Francia e a riportarla è l'Equipe, che ha visionato il bando inviato alle emittenti televisive per il triennio 2024-2027, quello in cui partirà il nuovo format della Champions a 36 squadre. Il rinnovato torneo potrebbe dunque essere anticipato da una mini competizione estiva, composta da due semifinali, una finale e una finale terzo-quarto posto, tutte in gara secca: "È un'idea presente nel bando, ma nulla è stato deciso", ha ammesso una fonte Uefa ad Afp.

