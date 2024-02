Dal razzismo al rapporto con Pioli, Leao si racconta in "Smile": "Assurdo sanzionare chi è bersagliato da insulti"

IL LIBRO

Rafael Leao ha presentato la sua autobiografia edita da Piemme nel quale ripercorre la sua vita, dall'infanzia in Portogallo sino alla rovesciata con il Paris Saint Germain

Rafael Leao non è una persona che si accontenta, un po' come tutti i grandi campioni dello sport, sempre a cercare il pelo nell'uovo, ma soprattutto bravi a evitare di appigliare scuse se le cose non vanno nel verso giusto. Se una partita è andata storta, si è "giocato da schifo"; se un episodio fuori dal campo colpisce la sua sensibilità, non si tira indietro e lo prende di petto. Un po' come quel pallone colpito in rovesciata contro il Paris Saint Germain posto in apertura del suo nuovo libro "Smile", edito per Piemme; un po' come quegli episodi di razzismo che hanno cancellato quel sorriso smagliante che lo accompagna in tutti i campi d'Europa.

Sincero, diretto, a volte spavaldo come un dribbling messo a segno davanti ai sessantamila di San Siro, Leao ha deciso di raccontarsi in un volume pieno di aneddoti e di quella maniera di affrontare la vita a ritmo di rap, fra un cambio di direzione sulla fascia a ubriacare l'avversario e un nuovo look da sfoggiare in occasione della Settimana della Moda. Tutto bello, se non fosse che il calcio a volte si mischia con l'ignoranza di pochi, come accaduto alla Bluenergy Arena di Udine quando a esser colpito da una serie di cori razzisti è stato il suo compagno di squadra Mike Maignan.

Se i fenomeni riguardano comunque un numero ridotto di persone che mischiano il tifo con la più becera ignoranza, ciò che fa arrabbiare particolarmente l'attaccante del Milan è la risposta da parte delle istituzioni, incapaci di prendere una netta posizione su quanto accade: "Non credo che l’Italia sia un Paese razzista, in questa nazione sono diventato un uomo, un grande calciatore e un professionista. Ma credo che le istituzioni sportive siano ancora molto indietro, e questo accade anche in tutto il resto dell’Europa. Spostare continuamente la responsabilità sul soggetto, chiedersi: 'Lui cosa ha fatto per provocare?' è il miglior assist possibile che si possa fare a un razzista. È successo al mio amico Mike e a Moise, prima ancora a Balotelli e continuerà a succedere fino a quando non sapremo cosa fare per fermarli".

La biografia di Leao non è composta soltanto da pagine buie, ma anche da tanti sorrisi legati alla famiglia, caposaldo dell'educazione del lusitano, così come al Milan dove ha avuto modo di confrontarsi con grandi campioni come Paolo Maldini, ma anche con un allenatore che gli ha cambiato letteralmente la carriera come Stefano Pioli, arrivato a Milano durante la stagione 2019-20 in sostituzione dell'esonerato Marco Giampaolo con il quale il portoghese non ha mai legato: "Tra me e mister Giampaolo non c’era praticamente alcun tipo di rapporto, non ci parlavamo, ero da poco a Milano e per un calciatore come me, a diciannove anni, ambientarsi era la prima sfida da affrontare. Inizialmente cercavo nello spogliatoio un lessico famigliare, così mi ha aiutato un po’ con la lingua André Silva, l’unico portoghese che c’era in squadra, ma dopo un mese è stato ceduto quindi ho iniziato a legare con altri nuovi calciatori come Ismael Bennacer, acquistato tre giorni dopo di me e che ancora oggi chiamo fratello. Fin da subito avevo degli obiettivi, ma non è stato facile, il mister non aveva capito come inserirmi in campo e con lui avevo un rapporto freddo; saluti formali ad allenamento e nient’altro, la difficoltà a comunicare che si aggiungeva a quelle della squadra in campo. Giocavamo male, io poco, e dopo qualche partita il mister è stato esonerato".

Si sa che quanto accade nello spogliatoio rimane spesso lì, però a volte qualcosa si può raccontare. Chiaramente non tutto, altrimenti che gusto ci sarebbe di leggere "Smile"? Sarebbe come osservare una rovesciata contro il Paris Saint Germain sapendo l'esito della partita, dimenticandosi così di apprezzare la classe del gesto tecnico.