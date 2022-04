Dal calcio alla maratona di Rotterdam, Robben: "Sono distrutto, non è stato divertente"

LA PRIMA VOLTA

L'ex attaccante olandese ha terminato la prova esausto e con i crampi

Quando giocava a pallone ubriacava gli avversari con i suoi dribbling e li saltava in velocità. Ora che si è ritirato, Arjen Robben ha deciso di mettersi alla prova con la maratona, partecipando alla 40a edizione della corsa a Rotterdam. L'ex attaccante olandese ha corso i quasi 43 chilometri del percorso insieme all'ex pattinatore Erben Wennemars, arrivando al traguardo stremato e con i crampi. "Non è divertente, non è stato davvero divertente - ha commentato esausto al termine della gara - Ce l'ho fatta, ma questo è tutto". afp

L'ex fenomeno, tra le altre di Bayern Monaco e Chelsea, ha ringraziato il pubblico presente sul percorso che lo incoraggiato fino all'ultimo metro. "Quel pubblico a lato ti aiuta così tanto. Grazie a tutti per questo – ha detto – All'inizio ero un po' preoccupato per il tempo, ma a un certo punto lo dimentichi per sopravvivere alla mia prima maratona. Ce l'ho fatta". Robben ha chiuso la sua fatica con il tempo di 3 ore 13 minuti e 56 secondi, non male per essere la prima volta.

IL VIDEO DELL'ARRIVO DI ROBBEN