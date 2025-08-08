Dal biathlon al calcio: il campione olimpico Boe subito in gol tra i dilettanti

Nel biathlon ha dominato e vinto tutto più volte - cinque ori olimpici, 23 mondiali, cinque coppe del mondo - ma sempre con un cruccio, non potersi dedicare al suo amato calcio. Ritiratosi lo scorso marzo dall'agonismo, Johannes Thingnes Boe non ha voluto perdere tempo, tesserandosi con una squadra di sesta divisione norvegese, il Vinger VK. Ieri sera il debutto, festeggiato con un gol che ha permesso ai suoi di pareggiare 2-2 contro la capolista del campionato. "Giocavo a calcio nello Styrn prima che il biathlon mi prendesse tutto il tempo. Credo che potrò divertirmi, ora" ha detto il 32enne fuoriclasse, che sui social ha anche ironizzato sul costo del suo cartellino, 80 euro.