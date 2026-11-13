Da Thuram a Varela, da Alvini a Nico Paz: diamo gli Oscar a questa prima parte di campionato
Il mercato della Roma e la cavalcata della Lazio meritano altrettanti riconoscimenti, in attesa della ripresadi Enzo Palladini
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Siamo quasi a un terzo del cammino, alle spalle tre mesi di Serie A, un periodo probante per cominciare a dare dei giudizi. Al di là della classifica, ci sono molti aspetti interessanti emersi in questa prima parte della stagione, fenomeni individuali o collettivi che hanno fatto discutere e in un certo senso hanno stravolto in parte tutte le previsioni della vigilia. Tralasciando una teorica categoria "horror" (che meriterebbe un lungo discorso a parte per i molti flop a cui stiamo assistendo), ci sono alcuni aspetti che meritano di essere valorizzati con l'assegnazione di una serie di Oscar, totalmente virtuali ma significativi per spiegare gli equilibri di questo campionato.
Miglior attore protagonista: Marcus Thuram (Inter)
Era arrivato dal Mondiale affaticato nonostante lo scarso utilizzo da parte del suo ex CT Didier Deschamps. Sembrava destinato a giocare meno del solito per fare spazio a Pio Esposito e ovviamente a Lautaro. Invece, soprattutto in quest'ultimo periodo incastonato tra due soste, si è dimostrato indispensabile per una squadra che a volte si è retta completamente su di lui. Imprendibile in certe sue progressioni a tutto campo, terrore di qualunque difensore per il suo strapotere fisico, ha giocato tanto e bene. E ora Chivu spera che basti un po' di riposto per averlo al rientro.
Miglior attore non protagonista: Gustavo Varela (Monza)
Non lo conosceva quasi nessuno e meritano tantissimi complimenti i dirigenti del Monza che l'hanno scovato e portato in Italia per un piatto di minestra. In poco tempo di è dimostrato un centravanti straordinario, dotato di un senso della posizione come pochi, di un'ispirazione realizzativa che sorprende ogni giorno di più. Tre mesi sono bastati per far lievitare il suo valore oltre i 30 milioni e il Monza cercherà di trattenerlo almeno fino alla fine della stagione per poterne incassare magari 50. Considerando che l'eventuale salvezza dei brianzoli passa per i suoi gol.
Miglior film: la stagione della Lazio
La prima scena è stata pensata apposta per creare suspence: lacrime e sangue, eliminazione in Coppa Italia per opera del Mantova, tutte le certezze messe in discussione. Dopo quella partenza traumatica, Rino Gattuso ha fatto il Rino Gattuso, ha messo i suoi giocatori davanti alle proprie responsabilità e ha inscenato il migliore inizio di campionato della storia biancoceleste. Un film che è ancora in pieno svolgimento e che Ringhio spera di trasformare in un lungometraggio da consegnare alla storia. Tecnicamente ce la può fare, forse gli manca qualcosa dal punto di vista numerico.
Miglior regia: Luis Milla (Como)
Quasi quasi si dimenticavano di annunciarlo e di presentarlo. Sembrava un acquistino di fascia bassa: 32 anni, preso a costo zero dal Getafe, una carriera tutta vissuta in squadre di medio livello, a parte qualche ruolo da comparsa nell'Atletico Madrid a inizio carriera. Invece Cesc Fabregas gli ha affidato le chiavi del centrocampo, a scapito di Maximo Perrone che non è più titolare fisso. Lo spagnolo ha risposto con una serie di prestazioni eccezionali, con qualche piccolo neo come la partita poco brillante (ma di tutta la squadra) contro l'Inter.
Miglior casting: Roma
Si era un po' intuito a fine agosto che la Roma aveva messo insieme un mercato di tutto rispetto, con il solo dubbio di un esterno sinistro cercato e non trovato. Forse Inter e Milan potevano essere considerati su quel livello, invece a Milano i nuovi acquisti hanno faticato molto più che a Roma, dove Gasperini ha inserito e sta inserendo con ottimi risultati Rodrigo Mora, Castro, Molina, Koulierakis, Balerdi e soprattutto il suo fedelissimo De Roon, che aveva fatto storcere qualche naso e che invece si sta rivelando una sicurezza totale.
Miglior sceneggiatura: Massimiliano Alvini (Frosinone)
Di fare una buona squadra spendendo duecento milioni a occhi chiusi siamo capaci anche noi comuni mortali, basta che ognuno dei nuovi arrivati fornisca un apporto appena sufficiente. Molto differente è mandare in scena uno spettacolo basandosi su attori abituati ai teatri di provincia, quasi rassegnati - prima di questo inizio di campionato - a u finale di carriera anonimo e triste. Il calcio di Alvini sta valorizzando una serie di giocatori (ovviamente alcuni anche giovani e promettenti) che le scene del grande calcio non avevano finora mai preso in considerazione.
Migliori effetti visivi: Nico Paz (Como)
Visto che il calcio è anche e soprattutto bellezza e spettacolo, quando si parla di talento non bisogna mai dimenticare Nico Paz, ricomprato in estate dal Como quando ormai si era rassegnato all'idea di doversi azzuffare per giocare qualche minutata con i Blancos. La sua presenza in Serie A è sempre garanzia di meraviglie magari con qualche pausa creativa, ma sempre con la consapevolezza che nell'arco di novanta minuti avrà sempre quei due-tre momenti di estasi assoluta, più per chi lo va a vedere e per la sua squadra che per sé stesso.