Da Thuram a Varela, da Alvini a Nico Paz: diamo gli Oscar a questa prima parte di campionato

Si era un po' intuito a fine agosto che la Roma aveva messo insieme un mercato di tutto rispetto, con il solo dubbio di un esterno sinistro cercato e non trovato. Forse Inter e Milan potevano essere considerati su quel livello, invece a Milano i nuovi acquisti hanno faticato molto più che a Roma, dove Gasperini ha inserito e sta inserendo con ottimi risultati Rodrigo Mora, Castro, Molina, Koulierakis, Balerdi e soprattutto il suo fedelissimo De Roon, che aveva fatto storcere qualche naso e che invece si sta rivelando una sicurezza totale.