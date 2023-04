Da Ancelotti a Mourinho: nasce primo Consiglio dei Saggi della Uefa

L'INIZIATIVA

Il Comitato Esecutivo della Uefa riunitosi a Lisbona il 4 aprile scorso in occasione della rielezione di Aleksander Ceferin presidente, ha varato la nascita di un Consiglio dei Saggi. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo 'Marca' è la prima volta che viene creato un organo consultivo calcistico di così alto livello. Il 24 aprile, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, si terrà la riunione inaugurale dell'UEFA Football Board. Diventerà un evento annuale nel calendario della UEFA, progettato per darle una voce istituzionale ma indipendente in tutte le questioni legate al calcio.

Si riunirà anche il Board, presieduto da Zvonimir Boban (ex giocatore del Milan), con il supporto di Roberto Rosetti (responsabile arbitrale UEFA). Sarà una piattaforma con un impegno forte e proattivo nei confronti di ex giocatori e allenatori d'élite, con una vasta esperienza e conoscenza nel campo del gioco e del calcio. Diventerà un forum aperto che verrà utilizzato per proteggere il calcio e per discutere e scambiare idee direttamente associate al gioco.

Il Wise Council o Football Table si concentrerà su diverse questioni fondamentali, tra cui le regole del gioco e dell'arbitraggio, il calendario, le competizioni UEFA, lo sviluppo dei giovani d'élite, le tattiche e il benessere dei giocatori. La selezione dei membri del consiglio si baserà su eccezionali successi sportivi (come importanti trofei vinti, più di 100 presenze con la nazionale...), ma anche record impeccabili, reputazione e rispetto internazionale.

Quelli scelti come punto di partenza, tra innumerevoli titoli, hanno vinto 30 trofei di UEFA Champions League. I membri confermati del Consiglio sono José Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benítez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane.