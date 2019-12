Da Altobelli a Savoldi, i gol in aria prima di Cristiano Ronaldo

GOL DI TESTA CELEBRI

Siamo tutti CR7, e lo siamo sempre stati. Sul web è partita la gara dei ricordi sui gol segnati di testa, con grande elevazione. Qualcuno, tipo Materazzi, su Instagram ha aggiunto un po’ di rivalità tra Inter e Juventus, pur postando il gol solo “made in Italy” della finale mondiale 2006.

Un altro nerazzurro d’epoca, Spillo Altobelli, ha scelto Twitter per segnalare il volo per un supergol segnato in Brescia-Inter, che poi era anche il suo derby del cuore.

Un “figlio d’arte”, Gianluca Savoldi, ha invece utilizzato la sua bacheca di Facebook per ricordare papà Beppe, grande bomber anni 70 e grandissimo acrobata nei colpi di testa. Tagliente il contenuto del suo post: “Dai bambini, a nanna! C’è chi fa il figo sopra il marcatore che non salta nemmeno (e si piega sulla ginocchia). Qualcun altro invece stava sospeso per attimi interminabili, dove non osano le aquile. Come Beppe Savoldi solo “l’elicottero, il colibrì e Dadá Maravilha” (al limite Karl Heinz Riedle)”.

Il più originale è stato infine Aldo Serena, che pure era un eccellente attaccante nel gioco aereo. Ma stavolta sui social non ha spolverato dall’archivio qualche suo vecchio gol. No. Ha preferito dare risalto e pubblicità ad un vecchio compagno d’avventure calcistiche, Daniele Pasa che ha postato un gol segnato con la maglia del Mantova allo stadio di Como.

Eravamo tutti CR7…