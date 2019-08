Patrick Cutrone, appena passato al Wolverhampton, si sfoga alla Gazzetta dello Sport: "Io e Kean in Premier League? La solita storia, in Italia vengono preferiti gli stranieri. Per i ventenni è dura ma in ogni caso sottolineo che sarà sempre grato al Milan per ciò che mi ha dato. L'impatto in Inghilterra è stato ottimo, e anche con l'inglese non vado male. Avere la chance di giocare in Premier League e non sfruttarla sarebbe stata imperdonabile".