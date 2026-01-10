Cuesta verso il Lecce: "Voglio un Parma più aggressivo. Mercato? Prima pensiamo a migliorarci"

© Getty Images
Per il Parma si avvicina la sfida in casa del Lecce (domenica alle 12.30) e l'allenatore Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa: "Tutte le partite sono importanti, vogliamo fare risultato e una grande prestazione. Dobbiamo essere pronti a giocare una partita sporca, ma anche ad essere puliti tecnicamente".
Pochi falli nella sconfitta contro l'Inter? "Dipende tutto dal contesto della gara. Noi difendevamo più bassi, ma quando eravamo più alti dovevamo essere aggressivi e sono aspetti che dobbiamo fare meglio".
Per quanto riguarda possibili innesti sul mercato, l'allenatore spagnolo non si sbilancia: "Concentriamoci sull'alzare il nostro livello con chi abbiamo a disposizione. Vogliamo migliorare tutti: la società, i giocatori e io stesso".