Cuesta: "Il Parma ha provato di tutto, ma episodi ancora contro di noi"

"La squadra prova sempre a fare il meglio, ma gli eventi sono stati ancora contro di noi. Anche dopo l'1-0 abbiamo colpito una traversa poi c'è stata l'espulsione, merito al Bologna che è stato molto bravo. È stata una partita difficile". Così l'allenatore del Parma Carlos Cuesta commenta ai microfoni di Sky Sport il ko contro il Bologna in campionato. "L'espulsione? L'ideale è non fare questi errori, proveremo a ridurli il più possibile perchè non devono capitare più", ha aggiunto. "Quello che vogliamo è fare sempre il nostro meglio, alzare il livello e alzare la dinamica il più presto possibile", ha concluso Cuesta.