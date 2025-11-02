Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cuesta: "Il Parma ha provato di tutto, ma episodi ancora contro di noi"

02 Nov 2025 - 21:17

"La squadra prova sempre a fare il meglio, ma gli eventi sono stati ancora contro di noi. Anche dopo l'1-0 abbiamo colpito una traversa poi c'è stata l'espulsione, merito al Bologna che è stato molto bravo. È stata una partita difficile". Così l'allenatore del Parma Carlos Cuesta commenta ai microfoni di Sky Sport il ko contro il Bologna in campionato. "L'espulsione? L'ideale è non fare questi errori, proveremo a ridurli il più possibile perchè non devono capitare più", ha aggiunto. "Quello che vogliamo è fare sempre il nostro meglio, alzare il livello e alzare la dinamica il più presto possibile", ha concluso Cuesta.

Ultimi video

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

14:08
INTERVISTA GALEONE - LA TRIBU DEL CALCIO 2011/12 SRV

Calcio champagne, il paradiso Pescara e quella notte con Berlusconi

02:56
Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

02:44
Giovane: "Avanti con fiducia"

Giovane: "Avanti con fiducia"

02:24
DICH SPALLETTI DA CREMONA 1/11 DICH

Spalletti: "Buona partita ma dobbiamo crescere"

01:53
DICH CAMBIASO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Cambiaso: "Più liberi mentalmente? Per me sono cazz..."

01:36
DICH BASCHIROTTO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Baschirotto: "Abbiamo fatto la partita, il loro primo gol ce lo siamo segnati da soli"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

I più visti di Calcio

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:25
Milan, Tare: "Gimenez ha tutta la fiducia della società"
21:17
Cuesta: "Il Parma ha provato di tutto, ma episodi ancora contro di noi"
21:08
La commozione di Allegri e Gasperini: abbraccio e occhi lucidi in ricordo di Galeone
20:45
Bologna, Niccolini: "Grande vittoria su un campo difficile"
20:35
Bologna, Miranda: "Partita tosta, vittoria importante"