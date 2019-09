La Spagna riprende il suo cammino verso Euro 2020 contro Romania e Isole Far Oer a pochi giorni dalla terribile notizia della morte della figlia di Luis Enrique, che ha lasciato la guida della Nazionale per stare vicino alla bimba. "Ci sono tre conferenze stampa che mi sarebbe piaciuto non fare - ha spiegato il ct delle Furie Rosse Robert Moreno - Quella di Malta, quella della mia presentazione e questa. Luis è un amico prima di tutto. Se deciderà di tornare, mi farò da parte".