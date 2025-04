Croazia in lutto, morto l'ex centrocampista Pokrivač

Calcio croato in lutto per la morte di Nikola Pokrivač, ex centrocampista tra le altre di Dinamo Zagabria, Monaco, Shakhtar e Rijeka. Pokrivač, 38 anni e con un passato in Nazionale, è deceduto per le ferite riportate in un grave incidente sulla tangenziale di Turanj a Karlovac, città a circa 40 chilometri a ovest di Zagabria. Secondo quanto si apprende, all'origine del sinistro ci sarebbe stato un sorpasso non consentito di un'altra vettura, che avrebbe invaso la corsia su cui procedeva l'auto di Pokrivač causando lo schianto fatale sia per il calciatore che per il conducente responsabile del sinistro. Il bilancio è di due vittime (compreso Pokrivač) e tre feriti gravi.