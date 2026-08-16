Cristiano Ronaldo, il ritiro è dietro l'angolo: "Probabilmente questo è mio ultimo anno da calciatore"

Cristiano Ronaldo si ritira? Non c'è l'annuncio ufficiale, ma le parole della leggenda portoghese a Vogue lasciano poco spazio all'immaginazione e suonano come un saluto al calcio ormai prossimo, dati anche i 41 anni e la carriera infinita: "Probabilmente questo è il mio ultimo anno da calciatore, e voglio lasciare una eredità spettacolare. Ho già pianificato il mio futuro. Ho così tante cose di cui occuparmi che dirne solo una è difficile. Il calcio potrebbe lasciare un grande vuoto, devi riempire il tuo tempo in vari modi, non solo uno. E vorrei anche divertirmi di più, viaggiare di più, guardare e giocare a padel, cosa che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho guadagnato, anzi, quello che abbiamo guadagnato. Perché, dopotutto, sono passati 25 anni con molti sacrifici". Insomma, dopo una vita sulla cresta dell'onda anche per uno dei più grandi e iconici calciatori di ogni epoca sembra stia per arrivare il momento di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi ad altro. L'obiettivo ultimo di CR7, com'è noto a tutti, è quello di raggiungere i 1000 gol in carriera: il countdown dice -24, quelli realizzati sono 976. Poi saranno lacrime, brindisi e ricordi di un calciatore immenso.