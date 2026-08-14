I SEGRETI

Ronaldo e i segreti del matrimonio con Georgina: il contratto prematrimoniale e la villa da 35 mln

La coppia ha voluto una cerimonia riservatissima: presenti i figli dei due e quattro testimoni

14 Ago 2026 - 13:51
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Con il passare dei giorni emergono nuovi retroscena sul matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez andato in scena lo scorso 11 agosto. La cerimonia, quotidiano portoghese Jornal de Noticias, è andata in scena in una villa da ben 35 milioni di euro che la coppia possiede in quel di Cascais: presenti quattro testimoni e i cinque figli dei due. Un evento a dir e i poco riservato, preceduto dalla firma di un accordo prematrimoniale. Firma avvenuta il 10 agosto a Lisbona: i due hanno scelto la separazione dei beni e conserveranno anche i cognomi utilizzati prima del matrimonio.  

Tornando alla ceriminia, officiata da Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, funzionaria arrivata da Porto, c'è da segnalare la presenza di Ivana Rodriguez, sorella di Georgina e Miguel Paixao, storico amico di Ronaldo. Non della famiglia di CR7, con la mamma Dolores che si è limitata a commentare il post social del 41enne con un cuore. Infine c'erano il gioielliere spagnolo Jose Rodriguez Sangil con la moglie, Monica Gonzalez Martinez. 

Nuovo look per il neosposo Cristiano Ronaldo. E i compagni lo applaudono

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© Al Nassr
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