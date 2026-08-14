Ronaldo e i segreti del matrimonio con Georgina: il contratto prematrimoniale e la villa da 35 mln

Con il passare dei giorni emergono nuovi retroscena sul matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez andato in scena lo scorso 11 agosto. La cerimonia, quotidiano portoghese Jornal de Noticias, è andata in scena in una villa da ben 35 milioni di euro che la coppia possiede in quel di Cascais: presenti quattro testimoni e i cinque figli dei due. Un evento a dir e i poco riservato, preceduto dalla firma di un accordo prematrimoniale. Firma avvenuta il 10 agosto a Lisbona: i due hanno scelto la separazione dei beni e conserveranno anche i cognomi utilizzati prima del matrimonio.