Calcio

Crisi gol in Serie A, peggior 11esima giornata ultimi 10 anni

10 Nov 2025 - 20:02

Tre 0-0 e altrettante partite con più di tre gol segnati rendono quella appena conclusa la peggiore 11esima giornata di Serie A in termini realizzativi da 10 anni a questa parte. Un'analisi condotta confrontando i dati dei campionati dal 2017-2018 a quello attuale mostra che la migliore 11esima giornata è stata quella del 2020-2021 quando furono realizzate 38 reti. Col passare del tempo il trend è andato peggiorando, basti pensare che nel 2023-2024 vennero segnati 24 gol e l'anno scorso appena 19. Siderale la differenza con gli altri maggiori campionati europei. Nell'ultima giornata in Premier league sono state segnate 33 reti, in Bundesliga 32. Più vicina a noi la Spagna, dove i gol realizzati sono stati 20. 

