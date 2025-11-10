Donadoni: "Spezia sfida stimolante, felice di tornare in panchina"

"Quando si ritorna dopo un così lungo periodo, le sensazioni sono particolari. Ho fatto questa prima settimana e devo dire che le sensazioni sono buone, positive, ho trovato dei ragazzi molto disponibili, che hanno voglia di riscattare una partenza di stagione difficile, a differenza della passata stagione in cui hanno lottato per la Serie A. C'è molto da fare, ho necessità di un po' di tempo per ritrovare un po' le sensazioni giuste, però devo dire che la cosa mi sta veramente coinvolgendo molto, mi sta piacendo. Sono felice di aver fatto questa scelta". Così Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale e attuale tecnico dello Spezia, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul suo ritorno in panchina dopo cinque anni di inattività. Obiettivo Ritorno in Serie A? "Sarebbe veramente una bella cosa, l'idea è senz'altro questa. C'è molto da fare, però credo che ci siano veramente ampi margini. La Spezia è una piazza molto calda, molto attaccata alla squadra. È una realtà che coinvolge molto e quindi credo che ci siano tutte le premesse per far sì che questa realtà ritorni a essere protagonista in Serie A. I programmi sono un po' questi, è una sfida stimolante". Milan e la rimonta subita a Parma: "Per una squadra della levatura del Milan essere in vantaggio di due a zero e non riuscire a mantenere questo vantaggio fa riflettere. Certamente il fatto che il Milan giochi solo il campionato è un vantaggio. E queste occasioni po' perse sicuramente avranno un peso specifico a lungo termine".