A Rabat incontro Fifa e sindacati: più riposo e fondo calciatori

"Alla Fifa, rimaniamo impegnati a migliorare ulteriormente il benessere dei giocatori e le condizioni di lavoro in tutto il mondo, attuando misure concrete e significative con l'obiettivo di migliorare il calcio per il futuro", ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. "Ciò è evidente attraverso il sostanziale investimento che la Fifa realizzerà attraverso il Fondo Fifa per i calciatori professionisti e attraverso altre opportunità di coinvolgimento tramite i vari organi della Fifa, nonché altre importanti iniziative concordate in occasione di questo primo incontro del Forum di consultazione dei calciatori professionisti della Fifa. Desideriamo ringraziare tutti i sindacati dei calciatori che hanno contattato proattivamente la Fifa per avviare discussioni aperte. La Fifa vuole collaborare con tutti coloro che sono sinceramente interessati al progresso e al dialogo rispettoso: la nostra porta è sempre aperta a tutte le opinioni che rispettano questi valori. Si tratta di un vero e proprio movimento a favore dei calciatori e ne siamo felici". Il primo punto di accordo tra i rappresentanti presenti è stata la formalizzazione della creazione del Forum consultivo dei calciatori professionisti della Fifa come gruppo per promuovere gli interessi collettivi dei calciatori professionisti di tutto il mondo.