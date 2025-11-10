A Rabat incontro Fifa e sindacati: più riposo e fondo calciatori

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, il segretario generale della Fifa Mattias Grafström e altri funzionari della Fifa hanno tenuto proficue discussioni con i sindacati dei calciatori di tutto il mondo in occasione di una riunione tenutasi a Rabat, in Marocco, il giorno della finale della Coppa del Mondo Femminile Under 17 Fifa 2025. All'incontro hanno partecipato anche i membri del Players' Voice Panel, tra cui il capitano onorario George Weah, e diverse leggende e campioni del mondo del calcio maschile e femminile. L'incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti di 30 sindacati dei calciatori, ha fatto seguito ai costruttivi scambi avvenuti a luglio a New York, negli Stati Uniti, tra la Fifa e i sindacati dei calciatori nel contesto della Coppa del Mondo per club Fifa.