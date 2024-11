CRESPO STUZZICA LUKAKU: "CHIEDETE AI DIFENSORI SE SIA MEGLIO LUI O LAUTARO"

Hernan Crespo sembra non avere occhi se non che per Lautaro Martinez. L'ex giocatore dell'Inter ha elogiato il bomber argentino in un'intervista a La Gazzetta dello Sport paragonandolo altro bomber dal recente passato nerazzurro: "Difficile paragonare giocatori di epoche diverse, però credo che Lautaro sia un mix di alcuni attaccanti argentini. Ad esempio, in area è micidiale come Aguero. In acrobazia, lo ammetto, mi rivedo in lui, anche se lui deve migliorare nei colpi di tacco... Di testa è forte come lo era Batistuta, anche se non ha la stessa potenza. E poi è rapido, quando parte in contropiede, e il pallone non glielo porti mica via... Chiedete a un difensore se preferisce marcare Lautaro o Lukaku, e sentiamo la risposta