Serie D, i gironi del campionato 2025-26: si parte il 7 agosto

Sono stati svelati in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti i nove gironi del campionato 2025/2026 di serie D, al via il prossimo 7 settembre. Sono 162 le squadre ai nastri di partenza (stesso numero della stagione 2016/2017) in rappresentanza di 19 regioni su 20, con la sola eccezione della Valle d'Aosta, e 77 provincie, oltre allo Stato di San Marino. La Lombardia è la più presente con 26 club divisi tra i gironi A, B e D, seguita da Toscana e Veneto con 16. Il Girone F vede coinvolte ben cinque regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche e Molise. Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Per la seconda stagione consecutiva saranno tre gli under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007). Sarà però la Coppa Italia a inaugurare la stagione della D: la 25/a edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal primo turno. Finale l'11 marzo. Al preliminare parteciperanno 68 società (tra cui 33 neopromosse e 6 retrocesse dalla Lega Pro), mentre al primo turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto. Il format prevede gare uniche fino alle semifinali.