Cremonese, tutta la carica di Nicola: "Concentrati solo su noi stessi"

"Dobbiamo trovare di più il terzo uomo, smarcare meglio alcuni giocatori in fase offensiva e prenderci qualche responsabilità in più: il girone d'andata è quasi finito e serve mettere più coraggio e convinzione in partite in cui ci sono pochi spazi. Vogliamo migliorare per quanto riguarda la gestione della fase di non possesso, dobbiamo essere più puliti, pronti e precisi. Questo richiede un focus al 100% su di noi, ce lo siamo detti e abbiamo chiaro l'obiettivo che vogliamo raggiungere", ha aggiunto. "Le qualità della Fiorentina, individuali e collettive, dicono che possono lottare per un obiettivo diverso dal nostro e la classifica è solo appannaggio e valutazione di chi allena quella squadra. Io alleno la Cremonese, so che possiamo fare un terzo step di qualità e su quello ci stiamo concentrando", ha concluso Nicola.