Calcio

Cremonese, Nicola: "Prendere gol nel finale mi fa arrabbiare, sbagliato molto"

04 Gen 2026 - 18:35

"Penso sia stata una partita brutta da entrambe le parti ma forse non abbiamo messo quel qualcosa in più per fare la differenza. Prendere il gol allo scadere mi fa rosicare ma sappiamo di aver giocato contro una squadra che ha un organico costruito per lottare per altri traguardi rispetto al nostro. Oggi abbiamo interpretato una difesa di blocco senza essere aggressivi. Abbiamo sbagliato molti palloni in uscita. Non siamo riusciti a creare superiorità numeriche da dietro. I complimenti quando si fa belle partite è giusto riceverli, quando si fa gare meno qualitative è giusto però altrettanto riconoscerlo. Oggi speravamo di portare via almeno un punto". Così Davide Nicola ha spiegato la sconfitta della sua Cremonese contro la Fiorentina. Poi, ancora: "Il secondo tempo lo abbiamo interpretato bene ma non siamo stati qualitativi con la palla. Nel primo tempo siamo stati poco aggressivi e non abbiamo avuto il giusto baricentro. Partite così ne accadono e in quei casi va indossato un vestito diverso. È una gara che ci aiuterà a crescere. Secondo me non siamo stati qualitativi come altre volte ma la fame non è solo quella di approcciare bene la gara. Dobbiamo essere autocritici. La sostituzione di Bondo nel primo tempo? Si stava facendo fatica in mezzo e l'ammonizione mi ha convinto a cambiare per non rimanere in dieci, ecco perché ho preferito fare questa scelta".

Infine, per Davide Nicola la Fiorentina in lotta per la retrocessione non c'entra niente: "No, non c'entra nulla. Non ci prendiamo in giro. Guardate la rosa. Da avversario dico che è una squadra che non c'entra nulla con quella zona di classifica. La Fiorentina può riprendere tutti con due partite. Noi dobbiamo prendere punti ovunque".

19:55
Fiorentina: dopo la vittoria sulla Cremonese finito il ritiro al Viola Park
18:35
Cremonese, Nicola: "Prendere gol nel finale mi fa arrabbiare, sbagliato molto"
Vanoli
17:47
Vanoli, stop al silenzio stampa: “Campionato riaperto, ma è lunga. Solomon? Abbiamo aggiunto qualità”
17:27
Fiorentina, Kean: "Nell'abbraccio con Vanoli tanto fuoco"
16:15
Napoli, quattro vittorie di fila senza subire gol: prima volta stagionale