Cremonese-Lecce, le formazioni ufficiali

Nicola punta su Bonazzoli e Vardy in attacco alla ricerca di altri 3 punti per agganciare il Sassuolo, Di Francesco lancia Banda dal 1'. Di seguito le formazioni ufficiali del lunch match di Serie A Cremonese-Lecce. Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. Lecce: (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic. All. Di Francesco.