Cremonese contro la Roma con un Pezzella in più

20 Nov 2025 - 20:40

Cremonese al lavoro in vista della sfida di domenica contro la Roma, con buone notizie dall'infermeria. L'esterno sinistro Giuseppe Pezzella è tornato ad allenarsi in gruppo: non ha ancora svolto l'intera seduta con i compagni ma procede senza particolari intoppi. Le sue condizioni sono considerate in miglioramento e il tecnico Davide Nicola conta di averlo tra i convocati, utile almeno come soluzione a gara in corso. Rientro programmato nel pomeriggio di domani, invece, per Tonny Sanabria, impegnato con il Paraguay: l'attaccante si è messo in mostra segnando contro il Messico, ma il viaggio di rientro gli ha fatto saltare diversi allenamenti con la squadra. Lavorerà regolarmente da domani e anche per lui è scontata la convocazione per la sfida ai giallorossi, in un reparto offensivo che Nicola vuole avere al completo. La preparazione prosegue senza intoppi: domenica allo Zini si prevede il tutto esaurito. 

21:14
Il Napoli e Fondazione Valter Longo in campo contro obesità e sovrappeso
21:24
Como in trasferta a Torino, ma Diao è ko
20:51
Juventus, il Cda approva un nuovo aumento di capitale
20:45
Lazio, operazione ok per Rovella: rientrerà nel 2026
20:40
Cremonese contro la Roma con un Pezzella in più