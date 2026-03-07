Cremonese, che sorpresa: di nuovo in lista David Okereke

La Cremonese ritrova una pedina a sorpresa in vista della delicata sfida salvezza contro il Lecce. La notizia del giorno riguarda infatti il reintegro nella lista di David Okereke, attaccante che torna a disposizione dopo mesi complicati, trascorsi ai margini della squadra mentre si cercava una soluzione di mercato che però non si è mai concretizzata. Ora il giocatore potrà essere convocato per la gara contro i salentini, un appuntamento fondamentale nella corsa alla permanenza in categoria. Alla vigilia del match, il tecnico grigiorosso Davide Nicola ha parlato con fiducia del momento della squadra. L'allenatore ha sottolineato come "il gruppo ha lavorato bene durante la settimana e finalmente posso contare su diverse soluzioni soprattutto a centrocampo, situazione che permetterà di fare scelte più mirate per affrontare una partita delicata". Nicola ha voluto anche trasmettere un messaggio chiaro alla squadra: "Dobbiamo guardare avanti senza timori. Il passato non deve condizionare il cammino della Cremonese, perché l'unica cosa che conta è il futuro e la capacità di costruirlo partita dopo partita. L'obiettivo resta la salvezza e per raggiungerlo serviranno entusiasmo, fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi". Il tecnico ha ricordato che "davanti ci sono ancora undici gare, molte delle quali contro dirette concorrenti. Sfide che la Cremonese dovrà sfruttare al meglio per raccogliere punti pesanti, pensando prima di tutto a se stessa ma mantenendo sempre grande rispetto per gli avversari. La squadra è pronta ad affrontare qualsiasi sviluppo della gara".