Cremonese, Ballardini: "Per noi ogni partita è da dentro e fuori"

Davide Ballardini si gode la qualificazione della sua Cremonese alle semifinali di Coppa Italia e fa il punto, a ‘Coppa Italia Live’ in diretta su Canale 5, sul momento della sua squadra: “Abbiamo fatto una buona partita, poi contro una grande squadra come la Roma serve anche un pizzico di fortuna ma noi la fortuna ce la siamo meritata facendo una prestazione di livello. Non mi aspettavo una gara così della Cremonese, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto una buona partita per me. Io guardo in casa della Cremonese, se la Roma ha demeritato lo guarderà chi allena la Roma. Quando abbiamo la palla vogliamo e cerchiamo di giocare. Da quando siamo arrivati la nostra richiesta è quella di giocare quando abbiamo la palla e di cercare di riconquistarla quando ce l’hanno gli avversari. Cosa ci serve per fare punti anche in campionato? Per noi a questo punto della stagione sono tutte partite secche. Cercheremo di avere questo atteggiamento da squadra, altrimenti le difficoltà aumenteranno. Saranno tutte partite da dentro o fuori”.