Cremonese, arriva la nota sul mancato rinvio del match col Modena

La Cremonese ha diramato una nota dopo il mancato rinvio della sfida di Serie B con il Modena. “Prima di tutto esprimo la più sincera vicinanza alle persone colpite dall’ondata di maltempo che ha interessato il nostro territorio e rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che, con impegno e professionalità, si sono adoperati per affrontare l’emergenza, soccorrendo le persone rimaste ferite e cercando di limitare al meglio disagi e difficoltà. In merito alla discussione sul mancato rinvio della partita, è invece doveroso precisare che la decisione non rientrava nelle competenze della Cremonese. A tal riguardo, la società, in sede di GOS, ha subito chiesto di anteporre le necessità della città alla gara dello Zini, manifestando la più totale condivisione in caso di eventuale decisione di rinvio assunta dalle autorità e dagli organismi competenti, nel pieno rispetto delle loro valutazioni e delle loro prerogative”, ha detto il dg Paolo Armenia.