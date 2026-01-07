Crans-Montana, il cordoglio della Juventus: "Uniti al dolore delle famiglie colpite"

"Nel giorno dell'ultimo saluto alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, la Juventus si unisce al dolore delle famiglie colpite e al cordoglio dell'intero Paese": con questo messaggio apparso sugli account ufficiali, il club bianconero ha voluto mostrare vicinanza per la tragedia avvenuta in Svizzera nella notte di Capodanno. Oltre al messaggio, la Juve ha anche allegato un'immagine del minuto di silenzio che si è tenuto prima della sfida tra i bianconeri e il Lecce, lo scorso 3 gennaio all'Allianz Stadium.