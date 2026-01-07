Logo SportMediaset

Calcio

Crans-Montana, il cordoglio della Juventus: "Uniti al dolore delle famiglie colpite"

07 Gen 2026 - 17:10

"Nel giorno dell'ultimo saluto alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, la Juventus si unisce al dolore delle famiglie colpite e al cordoglio dell'intero Paese": con questo messaggio apparso sugli account ufficiali, il club bianconero ha voluto mostrare vicinanza per la tragedia avvenuta in Svizzera nella notte di Capodanno. Oltre al messaggio, la Juve ha anche allegato un'immagine del minuto di silenzio che si è tenuto prima della sfida tra i bianconeri e il Lecce, lo scorso 3 gennaio all'Allianz Stadium. 

United, addio ad Amorim

Verso Torino-Udinese

Sarri senza attaccanti

Italiano sfida Palladino

Domani Milan-Genoa

4 gare senza subire gol

Chi(vu) si rivede

Inter stasera a Parma

Il Parma sfida l'Inter

Allegri: "Ecco chi sarei in 'Il buono, il brutto, il cattivo'..."

Allegri tedoforo a Milano Cortina: "Sono contento, sarà meraviglioso"

Allegri: "La quota Champions si è alzata"

Grosso: "Gara difficile, non abbiamo fatto del nostro meglio"

Thuram: "Contenti per David"

Spalletti: "Guardiamo a noi stessi e facciamo le cose fatte bene"

United, addio ad Amorim

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

Spalletti: "Guardiamo a noi stessi e facciamo le cose fatte bene"

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

Lazio "incatenata"

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

Napoli, Oriali: "Rientro Anguissa tra un paio di settimane"
Lazio, cerimonia a Villa Borghese per i 126 anni del club
Genoa, De Rossi: "Contro questo Milan dovremo essere perfetti. Niente turnover"
Torino, Gineitis salta l'Udinese per un problema muscolare
Crans-Montana, il cordoglio della Juventus: "Uniti al dolore delle famiglie colpite"