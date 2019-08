Brutta tegola per il Cagliari. L'infortunio rimediato da Alessio Cragno nell'amichevole contro il Fenerbahce rischia di essere più serio del previsto: gli esami sostenuti a Villa Stuart hanno evidenziato un problema alla spalla destra e ora serviranno ulteriori accertamenti per stabilire la necessità di un'operazione. In tal caso il portiere sarebbe costretto a quattro mesi di stop. In caso contrario potrebbe cavarsela restando fermo un solo mese.