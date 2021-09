CR7 nel Guinness dei primati grazie ai 111 gol col Portogallo

Cristiano Ronaldo continua a collezionare primati. Grazie ai 111 gol con la maglia del Portogallo, l'ex attaccante della Juve ha battuto il record di Ali Daei ed è diventato infatti il miglior miglior marcatore all time di una nazionale affiliata alla FIFA. Traguardo certificato con l'ingresso ufficiale nei Guinness World Records. "È sempre bello essere riconosciuto come detentore di un record mondiale - ha commentato CR7 sul suo profilo Instagram posando col riconoscimento -. E ora proviamo a far crescere ancora questi numeri!".