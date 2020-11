Covid, infortuni e sovrautilizzo: Conte in ansia per Lukaku e Lautaro

Sedici giocatori convocati con le rispettive nazionali. Sedici giocatori in giro per il mondo e impegnati, più o meno, in un piccolo tour de force che inevitabilmente - e per diverse ragioni - preoccupa l'Inter e Antonio Conte. Da un lato il pericolo Covid, inevitabilmente, dall'altro l'apprensione per le condizioni fisiche non ottimali di alcuni (ricordiamoci quanto successe nella pausa di ottobre con Sanchez, ad esempio) e in generale la sensazione che un sovrautilizzo di calciatori già decisamente spremuti da un inizio di stagione molto intenso possa rappresentare un'incognita fastidiosa. Il tecnico nerazzurro ha raccomandato ai suoi la massima prudenza: in particolare vengono monitorare con grande attenzione le condizioni di Lautaro e Lukaku, in vista di una ripresa che tra campionato e Champions sarà per l'Inter quanto mai decisiva. Dall'Argentina, a tal proposito, arrivano notizie che danno Lautaro Martinez verso il forfait contro il Paraguay nella terza giornata del girone sudamericano di qualificazione a Qatar 2022. Secondo quanto riferisce infatti l'emittente TyC Sports, l'attaccante nerazzurro si sta allenando a parte a causa del fastidio al muscolo ischio-tibiale accusato nel riscaldamento prima del match contro l'Atalanta. Il c.t. Scaloni starebbe così pensando di esentare il Toro dalla partita di venerdì prossimo per poi averlo a pieno regime nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 contro il Perù.