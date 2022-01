Covid e calcio: la situazione nelle squadre di Serie A e in Europa

IN AGGIORNAMENTO

Boom di contagi e positività dopo la ripresa della preparazione. Anche all'estero casi in aumento

La Serie A e i vari campionati esteri sono ripartiti nel caos più totale a causa del boom di contagi Covid rilevati dai tamponi effettuati alla ripresa della preparazione dopo la sosta natalizia: casi di positività sono emersi praticamente in tutte le squadre. E anche all'estero la situazione è complicata. Gli aggiornamenti in tempo reale.

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: Quattro tesserati del gruppo squadra di cui non è stata rivelata l'identità

Bologna: 5 positivi: Molla, Hickey, Medel, Vignato, Santander + 3 Primavera aggregati, Sansone e Soumaoro in quarantena

Cagliari: nessun positivo

Empoli: nessun positivo

Fiorentina: 2 giocatori positivi e tre tesserati vicini alla prima squadra. La Società ha anche confermato la positività di un membro del gruppo squadra.

Genoa: Serpe e un altro giocatore

Inter: Cordaz

Juventus: vicepresidente Nedved, Agnelli, Ramsey

Milan: Due componenti del gruppo squadra. La nazionale senegalese ha annunciato poi la positività di Ballo-Touré

Napoli: Koulibaly (in Coppa d'Africa), Boffelli, tre membri dello staff e un magazziniere

Roma: due giocatori la cui identità non è stata dichiarata

Salernitana: positivi 8 giocatori e due membri dello staff

Sampdoria: nessun positivo

Sassuolo: un calciatore e un membro dello staff

Spezia: nessun positivo

Torino: 5 positivi nel gruppo squadra, quattro calciatori (di cui uno è Ansaldi) più un membro dello staff

Udinese: positivi 9 calciatori e 3 membri dello staff

Venezia: un positivo

Verona: 8 giocatori positivi e 3 membri dello staff

NAPOLI, ZIELINSKI TORNA NEGATIVO

Buone notizie per Luciano Spalletti, che ritrova Zielinski, finalmente guardito dal Covid. Il giocatore tornerà a disposizione. "Il calciatore - comunica il Napoli - ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo!"

MILAN, CALABRIA E' GUARITO

Il Milan ha comunicato che Davide Calabria "è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico".

PREMIER: RINVIATA BURNLEY-LEICESTER CAUSA COVID

È stata rinviata la sfida Burnley-Leicester di Premier League che si sarebbe dovuta disputare domani. La decisione è stata presa a causa della situazione del Burnley, che tra casi di covid nel gruppo squadra e infortunati non raggiunge il numero minimo di giocatori disponibili secondo l'attuale protocollo (13 giocatori e un portiere).

REAL, CARVAJAL POSITIVO AL COVID

Dani Carvajal salterà la finale della Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao in programma domenica. Il Real Madrid ha comunicato in una nota che il difensore è risultato positivo al Covid.

VERONA, CETIN NEGATIVO AL COVID

"Hellas Verona FC comunica che dalle risultanze dei test specifici cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore Mert Cetin si è negativizzato al COVID-19".