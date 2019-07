'Coverciano prosa e poesia del Calcio. Viaggio nella casa degli azzurri, eccellenza toscana nel mondo'. Questo il titolo del documentario per celebrare i 60 anni del Centro tecnico federale della Federazione italiana Gioco Calcio, che ha sede a Firenze nel quartiere di Coverciano, realizzato da Fondazione Sistema Toscana e Regione Toscana e che sara' proiettato il prossimo giovedi' 25 luglio alle 12 nella Presidenza della Regione, in sala Pegaso. Durante la presentazione verra' anche conferito il Premio speciale del Pegaso per lo Sport 2018 al Centro tecnico e al suo direttore Maurizio Francini. Lo comunica in una nota la Regione Toscana.