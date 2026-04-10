Cosa c'è dietro all'abbraccio virale tra Mateta e la giornalista dopo Crystal Palace-Fiorentina

Il centravanti del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, è finito al centro di una discussione social per aver tenuto il braccio intorno alla giornalista di TNT Sports, Olivia Buzaglo, durante l'intervista post-partita del quarto di finale di Conference League contro la Fiorentina, un gesto che la stessa reporter ha prontamente derubricato a momento di puro entusiasmo agonistico. Mentre su X molti utenti criticavano l'eccessiva confidenza del francese (molto vicino al Milan nel mercato di gennaio) definendola inappropriata, Buzaglo ha reagito con ironia in diretta "Sembra che ci stiamo facendo le coccole qui" per poi pubblicare sui social clip dell'incontro in cui i due ridono insieme, confermando la totale serenità dello scambio.