Corsa Scudetto: Inter, Napoli e Atalanta preparano la volata a tre. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Per lo Scudetto sono rimaste in tre, in rigoroso ordine di classifica Inter, Napoli e Atalanta. Divisi da tre punti in campionato, tra una difficoltà e l'altra di calendario, Simone Inzaghi, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini sono lì a contendersi il traguardo più ambito in questo campionato e negli ultimi due mesi saranno condizione atletica, mentale e calendario a fare la differenza. Nel weekend del 15-16 marzo, per esempio, Atalanta-Inter è un crocevia fondamentale per le ambizioni di entrambe con i nerazzurri di Milano che, ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, dovrà fare i conti con la stanchezza e il turnover più dei diretti concorrenti.