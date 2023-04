Corsa al quarto posto Champions: sei squadre per tre posti dietro al Napoli

MUCCHIO SELVAGGIO

La Lazio è scappata via, Roma pronta a battagliare con Milan e Inter. Ma i 15 punti della Juventus saranno l'ago della bilancia

All'appello manca ancora l'Atalanta impegnata nel posticipo in casa della Fiorentina, ma la corsa al piazzamento in Champions League in questa Serie A è già diventato una affare per molti. Tolto il Napoli, prossimo campione d'Italia è già qualificato aritmeticamente, e probabilmente la Lazio che è l'unica squadra ad aver scavato un solco con le altre, per il terzo e quarto posto utile ci sono in ballo almeno cinque squadre. La Roma terza e le milanesi Milan e Inter dominatrici del campionato scorso e in grossa difficoltà in questa stagione, ma anche la Juventus la cui classifica fino al 19 aprile sarà asteriscata con un settimo posto che potenzialmente è il terzo, e l'Atalanta.

In altri tempi si andrebbe alla ricerca dei semplici scontri diretti per cercare di delineare una traiettoria per le squadre coinvolte nella corsa per un posto in Champions, ma nel 2022/23 quasi tutte le protagoniste hanno avuto grosse difficoltà in altri ambiti. Il Milan con due periodi difficile nel 2023, l'Inter perdendo punti contro le medio piccole in continuazione piuttosto che nelle grandi sfide. A scombussolare tutti i piani poi, rispetto al recente passato, ci ha pensato il buon rendimento europeo di queste formazioni, piuttosto incapaci però di gestire il doppio impegno ravvicinato tra coppe europee e campionato.

Vediamo però la situazione a otto giornate dalla fine, escludendo dalla corsa - come detto - il Napoli già sicuro di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

© Getty Images

LAZIO - 61 PUNTI

Da quando l'impegno in Europa League prima e in Conference League poi non c'è più, la Lazio di Sarri ha iniziato a volare in campionato. Anche prima il rendimento era di alto livello, ma nelle ultime cinque settimane i biancocelesti hanno preso il largo conquistando di diritto il ruolo di antagonista principale del Napoli, pur a distanza siderale. Il tutto per la maggior parte del tempo senza Ciro Immobile, ma con una difesa imperforabile.

A otto giornate dal termine sono 10 i punti di vantaggio sulla quinta in classifica al netto della classifica attuale, un vantaggio importante da gestire con un solo impegno a settimana.

Scontri diretti:

Inter-Lazio il 30 aprile alle 12.30

Milan-Lazio nel weekend del 7 maggio

ROMA - 56 PUNTI

La Roma di Mourinho è sempre lì, capace di accelerare in campionato proprio nel momento in cui le dirette avversarie - Milan, Inter e Juventus - hanno iniziato a zoppicare vistosamente. Le ultime tre vittorie di fila in Serie A stanno a dimostrare che i giallorossi sono concentrati e sul pezzo, per un obiettivo mai dichiarato pubblicamente ma decisamente alla portata in questa situazione di classifica.

A differenza dei cugini biancocelesti però la Roma si trova nel pieno della battaglia punto a punto che comprende le grandi del nord e nelle ultime otto giornate la possibilità di errore sarà ridotta al minimo. Molto dipenderà dal cammino in Europa League, ma soprattutto dagli scontri diretti già nelle prossime settimane con Milan e Inter da ricevere all'Olimpico.

Scontri diretti:

Atalanta-Roma, il 24 aprile alle 20:45

Roma-Milan, il 29 aprile alle 18

Roma-Inter, il 7 maggio

Fiorentina-Roma, il 28 maggio

© Getty Images

MILAN - 53 PUNTI

La vittoria contro il Napoli al Maradona in campionato ha dato un senso diverso alla classifica del Milan che, senza quell'exploit, sarebbe molto deficitaria. Nelle ultime giornate infatti sono arrivati i pareggi interni contro Salernitana ed Empoli, ma anche la sconfitta pesante di Firenze e Udine e il pareggio di Bologna. Un cammino tutt'altro che da Champions, condizionato anche dal massiccio turnover.

Proprio dal cammino in Europa dipenderà anche il futuro del Milan in campionato, chiamato allo scontro diretto da non sbagliare contre le due squadre romane e dalla visita in casa della Juventus a fine maggio. Un cammino decisamente complicato per i campioni d'Italia in carica che mette a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions.

Scontri diretti:

Roma-Milan, il 29 aprile alle 18

Milan-Lazio, il 7 maggio

Juventus-Milan, il 28 maggio

INTER - 51 PUNTI

Se il Milan non sta bene, l'Inter è messa peggio. Nelle ultime cinque giornate di Serie A è arrivato un solo punto (all'Arechi contro la Salernitana), ma in Champions League la strada verso la semifinale è spianata. Inoltre c'è anche una finale di Coppa Italia da raggiungere che toglie energie mentali e fisiche al gruppo di Inzaghi.

Anche il calendario delle ultime otto giornate di campionato è tutt'altro che semplice e non mancano gli scontri in cui i punti avranno doppio valore, anche se l'Inter ha dimostrato di temere più un altro tipo di partita rispetto ai big match.

Scontri diretti:

Inter-Lazio, il 30 aprile alle 12.30

Roma-Inter, il 7 maggio

Napoli-Inter, il 21 maggio

Inter-Atalanta, il 28 maggio

ATALANTA - 48 PUNTI

L'Atalanta facendo risultato a Firenze rientrerebbe in piena corsa per un piazzamento nelle prime quattro, ma anche senza il bottino pieno resterebbe in orbita visto l'andamento lento di chi la precede direttamente in classifica. Gli scontri diretti sul campo per accorciare velocemente poi non mancano.

Scontri diretti:

Atalanta-Roma, il 24 aprile alle 20:45

Atalanta-Juventus, il 7 maggio

Inter-Atalanta, il 28 maggio

JUVENTUS - 44* PUNTI

Il discorso per quanto riguarda la Juventus è il più semplice da fare, ma il destino bianconero si gioca in una partita più importante fuori dal campo che darà il suo risultato finale mercoledì 19 aprile.

Sulla classifica dei bianconeri pende una penalizzazione di 15 punti che mette la squadra di Allegri attualmente al settimo posto a -9 dalla quarta piazza del Milan. Punti che però potrebbero essere restituiti e in quel caso la Juventus balzerebbe al terzo posto con otto punti di vantaggio sul quinto posto dell'Inter.

Dalle aule dunque verrà deciso il futuro sul campo della Juventus e non solo, per un giudizio che è atteso con interesse diretto anche da Roma, Milan e Inter. In campo invece non mancheranno gli scontri diretti, con il cammino europeo da proseguire come quello in Coppa Italia.

Scontri diretti:

Juventus-Napoli, il 23 aprile alle 20:45

Atalanta-Juventus, il 7 maggio

Juventus-Milan, il 28 maggio