Corsa Champions: due posti per cinque squadre, il calendario

01/04/2019

Tutto e il contrario di tutto: la corsa per un posto in Champions League è entrata nel vivo, ma se fino a qualche settimana fa poteva sembrare una corsa in tranquillità delle milanesi, i risultati a cavallo della sosta per le nazionali hanno riaperto tutto. Le sconfitte del Milan e il caos dell'Inter hanno rallentato la marcia, permettendo a Lazio (con una partita in meno) e Atalanta di rientrare pienamente in corsa e superando di slancio una Roma reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite.



Il finale di campionato sarà incandescente, una doppia sfida a distanza tra i risultati da conquistare sul campo ma con uno sguardo sempre ben attento agli altri campi. In una condizione come questa, con cinque squadre in sei punti e diversi scontri diretti ancora da giocare, la differenza la faranno sicuramente condizione fisica - da mantenere fino a fine campionato - e i dettagli. Uno, enorme, pende sulla testa di Milan, Lazio e Atalanta: si chiama semifinale di ritorno di Coppa Italia.



Il resto si intreccerà con le storie del campionato, con squadre in piena lotta salvezza alla caccia di punti disperati - come Udinese e Bologna che dovranno affrontare gran parte delle squadre in corsa per la Champions - e altre con poco da chiedere al torneo, come potrebbero essere Juventus e Napoli pur mantenendo la difficoltà dell'impegno. Un rush finale tutto da seguire con questi calendari (in maiuscolo le gare in casa).