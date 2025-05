Corrado: "Felice per Pisa in Serie A"

"Dalla terza giornata fino a oggi non ci siamo mai smossi dalle prime due posizioni. Normalmente in Serie B il girone di ritorno varia molto in termini di classifica. Stavolta non è stato così. Nel complesso, le prime tre hanno confermato di avere avuto un approccio più qualificato ed è finita bene e siamo molto felici". Così, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, sul ritorno in Serie A dei nerazzurri dopo 34 anni. Cosa deve fare il Pisa per arrivare pronto alla prossima Serie A: "Abbiamo apprezzato questo progetto con una programmazione che partiva dalla struttura della società. Il risultato sportivo non è mai stato un'ossessione, ma una conseguenza del lavoro svolto. La fretta avrebbe nuociuto alla continuità del progetto. Sappiamo che la Serie A ha valori diversi, però non siamo arrivati in Serie A con una squadra matura. Abbiamo costruito questa promozione attraverso i giovani scovati, dai nostri 80 addetti allo scouting che girano per il mondo. Sappiamo che dobbiamo aggiungere altre cose. Rispetto ad altre squadre che anche in Serie B hanno speso tanti, più virtuosamente abbiamo fatto investimenti mirati, siamo la seconda squadra del campionato di Serie B per numero di giocatori prestati alle Nazionali".