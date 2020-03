Coronavirus: da Ronaldo a Brozovic, possibile quarantena per i giocatori andati all'estero

STOP FORZATO

Cristiano Ronaldo, Higuain, Pjanic e Khedira per la Juventus, Ibrahimovic e Leao per il Milan, Marcelo Brozovic per l’Inter. Ma la lista dei giocatori che hanno lasciato l'Italia, con il benestare dei club, per rientrare nei propri paesi in questo periodo è più lunga. Per tutti loro non è da escludere un periodo di quarantena al rientro nel nostro Paese. Lo scorso 17 marzo, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha infatti firmato un Decreto assieme al Ministro della Salute che obbliga all’autoisolamento, per i 14 giorni successivi al ritorno, per le persone che rientrano, anche se asintomatiche rispetto al COVID-19.

Il Decreto riguarda tutte le persone che tornano in Italia con qualsiasi mezzo, presentando un'attestazione di ritorno al proprio domicilio abituale o residenza per comprovate esigenze lavorative - come ricorda Calcio e Finanza -, se non motivi di salute o altre necessità. La comunicazione del rientro in Italia è obbligatoria e va fatta pervenire al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, in modo che possa essere avviata la sorveglianza sanitaria.

Ad oggi, dunque, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Brozovic e gli altri giocatori allontanatisi dall'Italia hanno l'obbligo di isolamento volontario, anche in assenza di sintomi di Covid-19, per 14 giorni. La situazione potrebbe cambiare in futuro, dipenderà dalle norme che verranno proposte con il progredire della pandemia.