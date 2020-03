Coronavirus, Oddo contro i runner: "Non rompete i c...i e state a casa!"

In piena emergenza coronavirus Massimo Oddo si sfoga contro i runner, preoccupati di poter andare o meno a correre dopo la stretta sui movimenti delle persone imposta dal Governo: "Ma io dico, gli operatori sanitari si sacrificano per noi, la gente sta morendo, gli ospedali sono al collasso, molti sono obbligati a lavorare e leggo che il problema di tanta gente è se si può andare a correre - ha scritto su Twitter l'ex terzino della Nazionale campione del Mondo - Ma non rompete i c...i e state a casa! Solo questo ci chiedono". Una frase che non ha certo bisogno di interpretazioni.