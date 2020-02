Coronavirus: anche l'Europa League dell'Inter a rischio?

La Serie A si è già fermata e la partita originariamente in programma questa sera tra Inter e Sampdoria è stata rinviata. La questione, però, non finisce qui, perché giovedì prossimo a Milano fa tappa l'Europa League per il ritorno dei sedicesimi di finale tra Inter e Ludogorets (2-0 per i nerazzurri nella gara di andata) e non è difficile immaginarsi che la partita possa essere ad alto rischio. Difficile oggi fare previsioni, ma l'allargarsi dell'allarme Coronavirus e il moltiplicarsi dei casi di contagio in Lombardia (oltre che in Veneto, ovviamente), lasciano pensare che possa esserci nei prossimi giorni un vertice urgente della Uefa che, in stretta collaborazione con il ministro dello Sport Spadafora, valuterà l'opportunità di far giocare il match al Meazza o di considerare soluzioni alternative come, per esempio, di disputare regolarmente l'incontro ma a porte chiuse.