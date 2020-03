Coronavirus, addio ad Andrea Micheli l'ex presidente della Pergolettese aveva 37 anni

Un’altra vittima del coronavirus nel mondo del calcio: dopo l'ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, in mattinata si è spento Andrea Micheli, ex presidente della Pergolettese, e la notizia è ancora più terribile perché l'uomo aveva 37 anni. Micheli, che al primo anno di presidenza del club ha vinto il campionato di Serie D guadagnandosi la promozione in C2, viveva nella sua Pizzighettone, dove era molto noto e apprezzato anche dopo aver lasciato l'incarico nel 2016. Da qualche giorno, si apprende su cremaoggi.it, Micheli era ricoverato in ospedale a Milano in terapia intensiva: positivo al Covid-19, versava in condizioni critiche e non è riuscito a vincere la sua battaglia.