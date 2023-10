Corona: "Coinvolti altri 10 calciatori e 5-6 procuratori. La fonte lo zio di un giocatore dell'Inter di Mourinho"

CASO SCOMMESSE

Il noto imprenditore promette ancora rivelazioni nei prossimi giorni: di mezzo non solo la Serie A

Tornato al centro del circo mediatico per le recentissime rivelazioni sul caso scommesse in Serie A, Fabrizio Corona non smette di parlare. Il vulcanico ex fotografo ha promesso nuovi colpi di scena: "Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine - ha assicurato sulle colonne del Corriere della Sera -. Non posso fare nomi, altrimenti vengo indagato. Presto svelerò pure la fonte: è lo zio di un ex calciatore dell'Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli".

Presto potrebbero essere coinvolti altri calciatori di primo piano e non solo: "Sono coinvolti altri che giocano in Nazionale e pure dei presidenti - le nette parole di Fabrizio Corona -. Il problema è che questi giocatori sono malati, la ludopatia è una dipendenza come la coca, sono sfruttati dal sistema… giocano prima alle slot, a blackjack, poi le bische e diventano vittime della malavita. Io so di questi ma ce ne saranno molti altri, non parliamo poi della Serie B".