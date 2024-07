Cori razzisti dell'Argentina, la Francia si infuria

razzismo

Il video dei festeggiamenti dopo la vittoria della Copa America ha fatto il giro del web e la bufera arriva anche in casa Chelsea: Fofana contro Enzo Fernandez

La Federcalcio francese (Fff) intende presentare un reclamo alla Fifa e intraprendere un'azione legale dopo i cori razzisti dei componenti della nazionale argentina vincitrice della Copa America. Il presidente della Fff, Philippe Diallo, "ha condannato con la massima fermezza le inaccettabili dichiarazioni razziste e discriminatorie rivolte ai giocatori della nazionale francese". I cori sono stati ascoltati durante un video in diretta pubblicato sui social media dal centrocampista del Chelsea e dell'Argentina Enzo Fernandez dall'autobus della squadra durante le celebrazioni della vittoria.

Alcuni giocatori, tra cui Fernandez, hanno ripetuto un canto risalente alla finale del Mondiale 2022, vinto dall'Argentina sulla Francia, che prende di mira Kylian Mbappé e include insulti omofobi ("Giocano per la Francia, ma i loro genitori sono dell'Angola. La loro madre è del Camerun, mentre il loro padre è della Nigeria. Ma il loro passaporto dice francese").

"Di fronte alla gravità di queste affermazioni scioccanti, contrarie ai valori dello sport e dei diritti umani, il presidente della FFF ha deciso di sfidare direttamente il suo omologo argentino e la Fifa e di sporgere denuncia legale per commenti offensivi razziali e discriminatori".

Wesley Fofana, compagno di squadra di Fernandez al Chelsea, ha criticato il video sui social media. "Il calcio nel 2024: razzismo senza complessi", ha detto il nazionale francese su X. Anche il ministro dello Sport francese, Amelie Oudea-Castera, ha chiesto alla Fifa di intervenire. Tutti i giocatori francesi di origini africane del Chelsea (Wesley Fofana, Axel Disasi, Benoît Badiashile, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu, Christopher Nkunku) hanno smesso di seguire Fernandez su Instagram.

Le scuse di Enzo Fernandez: "Vorrei scusarmi sinceramente per il video pubblicato sul mio canale Instagram durante i festeggiamenti della Nazionale. La canzone contiene un linguaggio molto offensivo e non ci sono assolutamente scuse per queste parole. Mi oppongo alla discriminazione in tutte le sue forme e mi scuso per essere stato travolto dall’euforia delle celebrazioni della Copa America. Questo video, questo momento, queste parole non riflettono le mie convinzioni o il mio carattere. Mi dispiace sinceramente".

Il Chelsea annuncia una procedura disciplinare interna: "Il Chelsea Football Club ritiene che ogni forma di comportamento discriminatorio sia del tutto inaccettabile. Siamo orgogliosi di essere un club diversificato e inclusivo in cui persone provenienti da tutte le culture, comunità e identità si sentono benvenute. Riconosciamo e apprezziamo le scuse pubbliche dei nostri giocatori e le useremo come un'opportunità per educare. Il Club ha avviato una procedura disciplinare interna".

