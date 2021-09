Cori razzisti contro Bakayoko dagli ultrà Lazio: il Milan "valuta" esposto alla Figc

La partita di Bakayoko, oggi nuovamente in campo con la maglia del Milan, è durata meno di un quarto d'ora a causa di un infortunio che ha messo subito fuori causa il centrocampista francese. Purtroppo, però, quei pochi minuti sono bastati agli ultras della Lazio per coprirsi di vergogna, indirizzando verso il centrocampista rossonero inqualificabili, beceri, cori razzisti. Fatto che non è passato inosservato nè al resto dello stadio né tantomeno allo società Milan che ha deciso di non lasciar correre, denunciando l'accaduto: "In merito ai cori discriminatori all'indirizzo del nostro calciatore Bakayoko - recita il comunicato del club - provenienti dal settore ospiti e avvertiti da alcuni giornalisti e spettatori, AC Milan dopo le opportune verifiche sta valutando di presentare un esposto alla FIGC. #WeRespAct #WeTheFamily"