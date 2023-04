Cori contro Stankovic all'Olimpico, multa attenuata alla Roma grazie a Mourinho

GIUDICE SPORTIVO

Per il Giudice Sportivo decisivo l'intervento del tecnico nel silenziare gli ultras della Curva Sud

© Getty Images Il Giudice Sportivo ha inflitto un'ammenda di otto mila euro alla Roma "per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati in Curva Sud all'8° del secondo tempo (del match Roma-Sampdoria, ndr) intonato un coro nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria (Stankovic, ndr): sanzione attenuata perché il coro dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore non si è ripetuto (Mourinho, ndr)". Così il giudice Gerardo Mastrandrea ha motivato la sanzione inflitta al club giallorosso dopo i cori razzisti rivolti domenica al tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic, poi terminati dopo l'invito a smetterla rivolto da Mourinho ai suoi tifosi.

Sempre per cori beceri, è stato sanzionato l'Hellas Verona con una ammenda di cinque mila euro, mentre per la Cremonese sanzione di quattro mila euro per lancio di oggetti in campo e tre mila euro al Napoli per lancio di fumogeni durante Napoli-Milan.

NOVE CALCIATORI SQUALIFICATI PER UNA GIORNATA

In relazione alle partite della 28esima giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato nove calciatori, tutti per una giornata. Si tratta di Jeison Murillo della Sampdoria, Lorenzo Tonelli dell'Empoli, Roberto Pereyra dell'Udinese, Sofyan Amrabat della Fiorentina, Alexis Blin del Lecce, Gianluca Caprari del Monza, Fabio Depaoli dell'Hellas Verona, Moise Kean della Juventus e Rafael Toloi dell'Atalanta. Di questi Murillo e Tonelli erano stati espulsi nel corso delle rispettive paRtite, mentre gli altri sette erano in diffida e hanno ricevuto un altro cartellino giallo.