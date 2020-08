Cordata italiana vuole il Genoa. Preziosi: "Offerta ridicola"

SECCO NO

"Barzellette da bar, queste non sono offerte serie". Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha chiuso la porta all'offerta - giudicata "ridicola" - per l'acquisto del club rossoblù riportata dall'Ansa. Il patron rossoblù non solo non ha aperto la trattativa, ma ha rincarato la dose sfidando i proponenti a "pubblicarla affinché tutti possano rendersi conto. Così non si fa il bene del Genoa con il club che in questo momento ha solo bisogno di serenità".

Secondo quanto riportato dall’Ansa, una cordata italiana ha formalizzato una offerta di acquisto per il club rossoblù. Nel dettaglio, la capofila della cordata è la Gestio Capital dell’imprenditore Matteo Manfredi, specializzato nella gestione di patrimoni di facoltose famiglie private. Sarebbe tuttavia coinvolta anche la Aser Ventures, la holding sportiva di Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds (rilevato nel 2017 da Cellino) appena riportato in Premier League, oltre che della piattaforma Eleven Sports. Inoltre ci sarebbe anche un fondo statunitense.

La presentazione della proposta formale farà partire la due diligence in una operazione che, da parte degli acquirenti, vorrebbe "valorizzare un club dal brand storico, sotto il profilo tecnico e manageriale, chiudendo l'affare entro metà stagione 2020/21".

Non per Preziosi: "Queste sono barzellette da bar, non sono offerte serie. Che significa farsi carico dei debiti e poi magari investire più avanti, Così non si fa il bene del Genoa. È una proposta irricevibile. Mi è stata preannunciata l’offerta e la notizia è stata subito resa pubblica, ancor prima che io potessi fare una valutazione. Ho invitato questi signori a rendere pubblica la loro offerta, così la gente può farsi un’idea. Ma ho l’impressione che non lo faranno. Sono al lavoro per la nuova stagione".